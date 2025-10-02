Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in San Francisco Bay Area Infinitus Systems įmonėje svyruoja nuo $138K iki $196K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infinitus Systems bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!