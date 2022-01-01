Bendrovių katalogas
Infinidat Atlyginimai

Infinidat atlyginimas svyruoja nuo $35,638 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimo operacijos žemiausiame taške iki $111,440 Rinkodara aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Infinidat. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $84.3K

Backend programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
$93.5K
Klientų aptarnavimo operacijos
$35.6K

Rinkodara
$111K
DUK

The highest paying role reported at Infinidat is Rinkodara at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $111,440. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infinidat is $88,927.

