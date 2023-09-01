Directory delle Aziende
Inetum
Inetum Stipendi

L'intervallo di stipendi di Inetum va da $19,857 in compensazione totale all'anno per un Duomenų analitikas all'estremità inferiore a $162,089 per un Verslo operacijos all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Inetum. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $33K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Verslo operacijos
$162K
Verslo analitikas
$48.8K

Duomenų analitikas
$19.9K
Informacinių technologijų specialistas
$37K
Vadybos konsultantas
$25.2K
Produkto vadovas
$30.5K
Projektų vadovas
$38.3K
Sprendimų architektas
$42.1K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Inetum è Verslo operacijos at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $162,089. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Inetum è di $36,991.

