Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in India Indus Valley Partners įmonėje svyruoja nuo ₹509K iki ₹708K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Indus Valley Partners bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹545K - ₹642K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹509K₹545K₹642K₹708K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Indus Valley Partners?

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Indus Valley Partners in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹708,275. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Indus Valley Partners Sprendimų architektas pozicijai in India yra ₹508,505.

