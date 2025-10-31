Bendrovių katalogas
Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Verslo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Verslo analitikas bendra kompensacija in India Indus Valley Partners įmonėje svyruoja nuo ₹1.35M iki ₹1.88M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Indus Valley Partners bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹1.46M - ₹1.77M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹1.35M₹1.46M₹1.77M₹1.88M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Indus Valley Partners?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Indus Valley Partners in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,881,226. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Indus Valley Partners Verslo analitikas pozicijai in India yra ₹1,346,049.

Kiti ištekliai