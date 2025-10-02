Bendrovių katalogas
Indra
Indra Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Chile vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Chile paketo suma Indra įmonėje yra CLP 19.45M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Indra bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Iš viso per metus
CLP 19.45M
Lygis
L2
Bazinis
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Priedas
CLP 0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Indra?

CLP 152.53M

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Indra in Chile siekia metinę bendrą kompensaciją CLP 21,290,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Indra Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Chile yra CLP 19,447,952.

