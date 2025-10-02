Bendrovių katalogas
Indra Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai Madrid Metropolitan Area vietovėje

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius kompensacijos in Madrid Metropolitan Area paketo suma Indra įmonėje yra €35K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Indra bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Iš viso per metus
€35K
Lygis
L2
Bazinis
€35K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
2-4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Indra?

€142K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Radio Frequency Engineer

DUK

The highest paying salary package reported for a Techninės įrangos inžinierius at Indra in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €46,644. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indra for the Techninės įrangos inžinierius role in Madrid Metropolitan Area is €29,810.

