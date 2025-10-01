Bendrovių katalogas
Indeed Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai Phoenix Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in Phoenix Area paketo suma Indeed įmonėje yra $295K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Indeed bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Indeed
Software Engineering Manager
Phoenix, AZ
Iš viso per metus
$295K
Lygis
L3
Bazinis
$163K
Stock (/yr)
$110K
Priedas
$22K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
15 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Indeed?

$160K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Indeed kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.4%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Indeed kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.35% kas ketvirtį)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Indeed in Phoenix Area siekia metinę bendrą kompensaciją $325,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Indeed Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Phoenix Area yra $293,000.

