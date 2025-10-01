Bendrovių katalogas
Indeed
  • India

Indeed Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai India vietovėje

Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in India Indeed įmonėje sudaro ₹12.76M per year TDM3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹12.71M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Indeed bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
TDM3
Manager
₹12.76M
₹7.13M
₹4.86M
₹782K
TDM4
Senior Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
TDM5
Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
TDM6
Senior Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Indeed kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.4%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Indeed kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.35% kas ketvirtį)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinerijos vadovas at Indeed in India sits at a yearly total compensation of ₹321,617. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Programinės įrangos inžinerijos vadovas role in India is ₹145,669.

