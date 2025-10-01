Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Charlotte, NC Greater Area Indeed įmonėje sudaro $194K per year L2 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Indeed bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$194K
$125K
$49K
$19.5K
L2-II
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Indeed kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.4%
METAI 3
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą