Bendrovių katalogas
Indeed
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Verslo plėtra

  • Visi Verslo plėtra atlyginimai

Indeed Verslo plėtra Atlyginimai

Vidutinė Verslo plėtra bendra kompensacija in United States Indeed įmonėje svyruoja nuo $118K iki $171K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Indeed bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$134K - $156K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$118K$134K$156K$171K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Verslo plėtra pateikimų įmonėje Indeed kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Indeed kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.4%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Indeed kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.35% kas ketvirtį)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Verslo plėtra pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai Indeed in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $171,360. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Indeed Verslo plėtra pozicijai in United States yra $118,080.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Indeed

Susijusios bendrovės

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai