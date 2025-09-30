Bendrovių katalogas
Incorta Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Cairo vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Cairo paketo suma Incorta įmonėje yra EGP 1.48M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Incorta bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Iš viso per metus
EGP 1.48M
Lygis
Senior
Bazinis
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Priedas
EGP 0
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Incorta?

EGP 7.88M

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

DUK

Korkein ilmoitettu palkkaus Programinės įrangos inžinierius roolille yrityksessä Incorta in Greater Cairo on vuosittainen kokonaiskorvaus EGP 5,829,211. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Incorta Programinės įrangos inžinierius roolille in Greater Cairo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on EGP 1,477,620.

