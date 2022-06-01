Included Health Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Included Health va da $114,570 in compensazione totale all'anno per un Finansų analitikas all'estremità inferiore a $332,655 per un Verslo operacijos all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Included Health. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $219K
Administracinis asistentas
$125K

Verslo operacijos
$333K
Duomenų analitikas
$134K
Duomenų mokslininkas
$325K
Finansų analitikas
$115K
Produkto dizaineris
$186K
Programų vadovas
$208K
Projektų vadovas
$137K
Atrankos specialistas
$166K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$265K
UX tyrėjas
$286K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Included Health, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Included Health è Verslo operacijos at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $332,655. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Included Health è di $197,003.

