Improving Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Vancouver vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Vancouver paketo suma Improving įmonėje yra CA$95.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Improving bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Improving
Senior Software Developer I
Vancouver, BC, Canada
Iš viso per metus
CA$95.6K
Lygis
Senior Software Developer I
Bazinis
CA$95.6K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Improving?

CA$226K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

