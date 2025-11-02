Bendrovių katalogas
Imprint Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas kompensacijos in United States paketo suma Imprint įmonėje yra $167K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Imprint bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Imprint
Technical Recruiter
hidden
Iš viso per metus
$167K
Lygis
-
Bazinis
$167K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
9 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Imprint?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Techninis personalas verbuotojas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Imprint in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $167,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Imprint Personalo specialistas pozicijai in United States yra $167,000.

Kiti ištekliai