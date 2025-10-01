Bendrovių katalogas
Impossible Foods
Impossible Foods Chemijos inžinierius Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Chemijos inžinierius bendra kompensacija in San Francisco Bay Area Impossible Foods įmonėje svyruoja nuo $177K iki $259K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Impossible Foods bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$204K - $232K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$177K$204K$232K$259K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Impossible Foods kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

