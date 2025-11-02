Bendrovių katalogas
Vidutinė Verslo operacijų vadovas bendra kompensacija Impossible Foods įmonėje svyruoja nuo $140K iki $196K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Impossible Foods bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$152K - $177K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$140K$152K$177K$196K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Impossible Foods kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo operacijų vadovas pozicijai Impossible Foods siekia metinę bendrą kompensaciją $196,350. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Impossible Foods Verslo operacijų vadovas pozicijai yra $140,250.

