Bendrovių katalogas
Imply
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

  • San Francisco Bay Area

Imply Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in San Francisco Bay Area Imply įmonėje svyruoja nuo $344K iki $502K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Imply bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$395K - $451K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$344K$395K$451K$502K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Programinės įrangos inžinerijos vadovas pateikimų įmonėje Imply kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Imply kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Programinės įrangos inžinerijos vadovas bei Imply in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $501,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Imply für die Position Programinės įrangos inžinerijos vadovas in San Francisco Bay Area beträgt $344,250.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Imply

Susijusios bendrovės

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Scale AI
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai