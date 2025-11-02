Bendrovių katalogas
Imply
Imply Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in United States Imply įmonėje svyruoja nuo $147K iki $213K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Imply bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$167K - $194K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$147K$167K$194K$213K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Imply kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Imply in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $213,486. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Imply Produkto dizaineris pozicijai in United States yra $147,108.

Kiti ištekliai