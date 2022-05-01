Bendrovių katalogas
Imperva
Imperva Atlyginimai

Imperva atlyginimas svyruoja nuo $64,000 bendros metinės kompensacijos Kibernetinio saugumo analitikas žemiausiame taške iki $217,080 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Imperva. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $117K
Klientų aptarnavimas
$161K
Rinkodaros operacijos
$189K

Produkto dizaineris
$141K
Produkto vadovas
$217K
Pardavimų inžinierius
$209K
Kibernetinio saugumo analitikas
$64K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$135K
Sprendimų architektas
$132K
DUK

Didžiausią atlyginimą Imperva gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $217,080. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Imperva yra $141,158.

