Imperial Brands PLC Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in Taiwan Imperial Brands PLC įmonėje svyruoja nuo NT$1.08M iki NT$1.5M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Imperial Brands PLC bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

NT$1.15M - NT$1.36M
Taiwan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
NT$1.08MNT$1.15MNT$1.36MNT$1.5M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Imperial Brands PLC?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai Imperial Brands PLC in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$1,499,950. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Imperial Brands PLC Rinkodara pozicijai in Taiwan yra NT$1,076,887.

