Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United Kingdom IMMO Capital įmonėje svyruoja nuo £66.9K iki £97.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą IMMO Capital bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$102K - $119K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$90K$102K$119K$131K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai IMMO Capital?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai IMMO Capital in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £97,150. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija IMMO Capital Produkto vadovas pozicijai in United Kingdom yra £66,944.

Kiti ištekliai

