Immersive Labs
Immersive Labs Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Australia Immersive Labs įmonėje svyruoja nuo A$129K iki A$177K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Immersive Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

A$140K - A$166K
Australia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
A$129KA$140KA$166KA$177K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Immersive Labs?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Immersive Labs in Australia siekia metinę bendrą kompensaciją A$176,870. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Immersive Labs Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Australia yra A$129,192.

