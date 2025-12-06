Bendrovių katalogas
IMC
IMC Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Techninės įrangos inžinierius kompensacija in United States IMC įmonėje svyruoja nuo $243K per year L1 lygiui iki $335K per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $245K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą IMC bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 1 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai IMC?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

FPGA inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai IMC in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $650,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija IMC Techninės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $245,000.

Kiti ištekliai

