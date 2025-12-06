Techninės įrangos inžinierius kompensacija in United States IMC įmonėje svyruoja nuo $243K per year L1 lygiui iki $335K per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $245K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą IMC bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.