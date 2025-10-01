Bendrovių katalogas
Illumio
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

  • San Francisco Bay Area

Illumio Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in San Francisco Bay Area Illumio įmonėje svyruoja nuo $213K iki $309K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Illumio bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$242K - $281K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$213K$242K$281K$309K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Programinės įrangos inžinerijos vadovas pateikimų įmonėje Illumio kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Illumio kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinerijos vadovas at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $309,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Programinės įrangos inžinerijos vadovas role in San Francisco Bay Area is $213,200.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Illumio

Susijusios bendrovės

  • Granular
  • Accela
  • Proofpoint
  • SAP Concur
  • Docker
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai