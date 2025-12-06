Bendrovių katalogas
Illumina
Illumina Programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programų vadovas kompensacijos in United States paketo suma Illumina įmonėje yra $205K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Illumina bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Illumina
Program Manager
San Diego, CA
Iš viso per metus
$205K
Lygis
P1
Bazinis
$140K
Stock (/yr)
$40K
Priedas
$25K
Metai įmonėje
6 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Illumina?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Illumina kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programų vadovas pozicijai Illumina in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $295,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Illumina Programų vadovas pozicijai in United States yra $205,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.