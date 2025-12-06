Duomenų mokslininkas kompensacija in United States Illumina įmonėje svyruoja nuo $160K per year P1 lygiui iki $210K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $210K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Illumina bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
$160K
$138K
$14.2K
$7.5K
P2
$161K
$124K
$24.5K
$12.6K
P3
$186K
$161K
$14.5K
$10.8K
P4
$210K
$168K
$32.8K
$9K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Illumina kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.