Vidutinė Administracijos asistentas bendra kompensacija in United States Illumina įmonėje svyruoja nuo $111K iki $151K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Illumina bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$118K - $143K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$111K$118K$143K$151K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Illumina kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



Didžiausias atlyginimų paketas Administracijos asistentas pozicijai Illumina in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $150,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Illumina Administracijos asistentas pozicijai in United States yra $110,500.

