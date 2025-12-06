Bendrovių katalogas
IHS Markit
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Žmogiškieji ištekliai

  • Visi Žmogiškieji ištekliai atlyginimai

IHS Markit Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Canada IHS Markit įmonėje svyruoja nuo CA$58K iki CA$82.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą IHS Markit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$47.7K - $54.3K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$42.2K$47.7K$54.3K$59.9K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Žmogiškieji ištekliai pateikimų įmonėje IHS Markit kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai IHS Markit?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Žmogiškieji ištekliai pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai IHS Markit in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$82,409. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija IHS Markit Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Canada yra CA$57,966.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų IHS Markit

Susijusios bendrovės

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.