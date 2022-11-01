Bendrovių katalogas
ICONMA
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

ICONMA Atlyginimai

ICONMA atlyginimas svyruoja nuo $80,621 bendros metinės kompensacijos Projektų vadovas žemiausiame taške iki $157,080 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ICONMA. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produkto vadovas
$83.6K
Projektų vadovas
$80.6K
Pardavimai
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Programinės įrangos inžinierius
$157K
UX tyrinėtojas
$129K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą ICONMA gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $157,080. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ICONMA yra $129,350.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų ICONMA

Susijusios bendrovės

  • Amazon
  • Facebook
  • Square
  • Spotify
  • Tesla
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai