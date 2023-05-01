Bendrovių katalogas
ICON
ICON Atlyginimai

ICON atlyginimas svyruoja nuo $94,097 bendros metinės kompensacijos Projektų vadovas žemiausiame taške iki $173,400 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ICON. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/17/2025

Automatikos inžinierius
$136K
Duomenų mokslininkas
$119K
Mechanikos inžinierius
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produkto dizaineris
$119K
Produkto vadovas
$173K
Projektų vadovas
$94.1K
Programinės įrangos inžinierius
$114K
DUK

Didžiausią atlyginimą ICON gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $173,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ICON yra $119,400.

Kiti ištekliai