Icertis
Icertis Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in United States Icertis įmonėje svyruoja nuo $185K iki $262K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Icertis bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$210K - $249K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$185K$210K$249K$262K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Icertis kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Icertis in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $262,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Icertis Techninių programų vadovas pozicijai in United States yra $184,680.

