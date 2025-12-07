Bendrovių katalogas
HypeAuditor
HypeAuditor Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Serbia HypeAuditor įmonėje svyruoja nuo $27.5K iki $37.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą HypeAuditor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$29.5K - $35.6K
Serbia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$27.5K$29.5K$35.6K$37.6K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai HypeAuditor?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai HypeAuditor in Serbia siekia metinę bendrą kompensaciją $37,584. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija HypeAuditor Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Serbia yra $27,540.

