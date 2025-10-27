Bendrovių katalogas
Husqvarna Group Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Sweden Husqvarna Group įmonėje svyruoja nuo SEK 389K iki SEK 530K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Husqvarna Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SEK 416K - SEK 503K
Sweden
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SEK 389KSEK 416KSEK 503KSEK 530K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Husqvarna Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Husqvarna Group in Sweden siekia metinę bendrą kompensaciją SEK 530,279. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Husqvarna Group Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Sweden yra SEK 388,566.

