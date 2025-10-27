Bendrovių katalogas
Husqvarna Group
Husqvarna Group Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Sweden Husqvarna Group įmonėje svyruoja nuo SEK 492K iki SEK 716K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Husqvarna Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SEK 565K - SEK 644K
Sweden
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SEK 492KSEK 565KSEK 644KSEK 716K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Husqvarna Group in Sweden siekia metinę bendrą kompensaciją SEK 716,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Husqvarna Group Produkto vadovas pozicijai in Sweden yra SEK 491,835.

