Husqvarna Group Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Sweden Husqvarna Group įmonėje svyruoja nuo SEK 492K iki SEK 687K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Husqvarna Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SEK 533K - SEK 646K
Sweden
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SEK 492KSEK 533KSEK 646KSEK 687K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Husqvarna Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai Husqvarna Group in Sweden siekia metinę bendrą kompensaciją SEK 687,060. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Husqvarna Group Techninės įrangos inžinierius pozicijai in Sweden yra SEK 491,603.

