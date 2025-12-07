Bendrovių katalogas
Huron
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Informacinių technologijų specialistas (IT)

  • Visi Informacinių technologijų specialistas (IT) atlyginimai

Huron Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Huron bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$5.3K - $6.2K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$4.9K$5.3K$6.2K$6.9K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 1 daugiau Informacinių technologijų specialistas (IT) pateikimų įmonėje Huron kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Huron?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Informacinių technologijų specialistas (IT) pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Huron siekia metinę bendrą kompensaciją ₹604,078. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Huron Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra ₹431,484.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Huron

Susijusios bendrovės

  • Asure Software
  • AllianceBernstein
  • Envestnet
  • Gallagher
  • HPE
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/huron/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.