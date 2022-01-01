Bendrovių katalogas
Huntington National Bank
Huntington National Bank Atlyginimai

Huntington National Bank atlyginimas svyruoja nuo $64,675 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $200,400 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Huntington National Bank. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/4/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $91.5K

Backend programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $105K
Produkto dizaineris
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $128K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $200K
Verslo analitikas
$89.6K
Duomenų analitikas
$64.7K
Finansų analitikas
$88.6K
Valdymo konsultantas
$129K
Produkto vadovas
$137K
Projektų vadovas
$73K
Pardavimai
$194K
Kibernetinio saugumo analitikas
$166K
Sprendimų architektas
$139K
DUK

Didžiausią atlyginimą Huntington National Bank gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $200,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Huntington National Bank yra $128,183.

Kiti ištekliai