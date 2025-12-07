Bendrovių katalogas
Human Interest
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

Human Interest Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United States Human Interest įmonėje svyruoja nuo $130K iki $184K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Human Interest bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$147K - $174K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$130K$147K$174K$184K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Produkto vadovas pateikimų įmonėje Human Interest kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Human Interest kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Human Interest in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $184,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Human Interest Produkto vadovas pozicijai in United States yra $129,600.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Human Interest

Susijusios bendrovės

  • Farmers Insurance
  • Guardian Life
  • Susquehanna International Group
  • New York Life Insurance
  • Figure
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/human-interest/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.