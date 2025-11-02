Vidutinė Mechanikos inžinierius bendra kompensacija in United States Hoverfly Technologies įmonėje svyruoja nuo $80.2K iki $114K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Hoverfly Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
