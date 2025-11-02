Bendrovių katalogas
Houston Methodist
Houston Methodist Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in United States paketo suma Houston Methodist įmonėje yra $53K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Houston Methodist bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Houston Methodist
Data Scientist
Houston, TX
Iš viso per metus
$53K
Lygis
-
Bazinis
$53K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Houston Methodist?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Houston Methodist in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $101,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Houston Methodist Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $53,000.

