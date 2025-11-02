Bendrovių katalogas
Hourly Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Colombia Hourly įmonėje svyruoja nuo COP 185.54M iki COP 263.78M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Hourly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

COP 210.13M - COP 239.19M
Colombia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
COP 185.54MCOP 210.13MCOP 239.19MCOP 263.78M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Hourly in Colombia siekia metinę bendrą kompensaciją COP 263,784,260. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Hourly Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Colombia yra COP 185,543,166.

