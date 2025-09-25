Vidutinė Grafikos dizaineris bendra kompensacija in Argentina Hogarth Worldwide įmonėje svyruoja nuo ARS 12.46M iki ARS 17.01M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Hogarth Worldwide bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!