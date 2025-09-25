Bendrovių katalogas
Hitachi Rail Sts
Hitachi Rail Sts Elektros inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Elektros inžinierius bendra kompensacija in Germany Hitachi Rail Sts įmonėje svyruoja nuo €64.3K iki €93.7K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Hitachi Rail Sts bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€73.9K - €84.2K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€64.3K€73.9K€84.2K€93.7K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Hitachi Rail Sts?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Elektros inžinierius pozicijai Hitachi Rail Sts in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €93,717. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Hitachi Rail Sts Elektros inžinierius pozicijai in Germany yra €64,331.

