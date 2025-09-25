Vidutinė Elektros inžinierius bendra kompensacija in Germany Hitachi Rail Sts įmonėje svyruoja nuo €64.3K iki €93.7K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Hitachi Rail Sts bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!