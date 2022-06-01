Bendrovių katalogas
HireVue
HireVue Atlyginimai

HireVue atlyginimas svyruoja nuo $57,710 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $175,120 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų HireVue. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
$160K
Rinkodaros operacijos
$90.5K
Pardavimai
$57.7K

Programinės įrangos inžinierius
$175K
DUK

Didžiausią atlyginimą HireVue gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $175,120. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija HireVue yra $125,373.

