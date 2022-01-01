Bendrovių katalogas
Hiretual Atlyginimai

Hiretual atlyginimas svyruoja nuo $50,250 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $129,350 Produkto dizaineris aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Hiretual. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Verslo plėtra
$114K
Produkto dizaineris
$129K
Produkto vadovas
$111K

Programinės įrangos inžinierius
$50.3K
DUK

Didžiausią atlyginimą Hiretual gauna Produkto dizaineris at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $129,350. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Hiretual yra $112,434.

