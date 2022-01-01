Bendrovių katalogas
Hired
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Hired Atlyginimai

Hired atlyginimas svyruoja nuo $115,575 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $447,750 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Hired. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Rinkodara
Median $139K
Programinės įrangos inžinierius
Median $170K
Duomenų analitikas
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Duomenų mokslo vadovas
$201K
Duomenų mokslininkas
$172K
Produkto vadovas
$448K
Pardavimai
$149K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$201K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

El puesto mejor pagado reportado en Hired es Produkto vadovas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $447,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hired es $171,240.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Hired

Susijusios bendrovės

  • Yapstone
  • Pluralsight
  • Sana
  • BlueVine
  • Metromile
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai