Hipcamp
Hipcamp Atlyginimai

Hipcamp atlyginimas svyruoja nuo $168,504 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $907,515 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Hipcamp. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $170K
Verslo analitikas
$177K
Duomenų mokslininkas
$175K

Žmogiškieji ištekliai
$366K
Produkto dizaineris
$169K
Produkto vadovas
$212K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$908K
DUK

Didžiausią atlyginimą Hipcamp gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $907,515. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Hipcamp yra $176,880.

Kiti ištekliai