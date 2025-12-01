Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Highspot įmonėje svyruoja nuo $221K per year Software Engineer II lygiui iki $230K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $240K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Highspot bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$221K
$187K
$33.3K
$0
Senior Software Engineer
$230K
$221K
$9.5K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Highspot kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Highspot kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
