Vidutinė Pajamų operacijos bendra kompensacija Highspot įmonėje svyruoja nuo $158K iki $224K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Highspot bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$179K - $213K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$158K$179K$213K$224K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Highspot kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pajamų operacijos pozicijai Highspot siekia metinę bendrą kompensaciją $224,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Highspot Pajamų operacijos pozicijai yra $157,950.

Kiti ištekliai

